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Царьград

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Киркоров установил мемориал семье на кладбище за 10 млн рублей

Киркоров установил мемориал семье на кладбище за 10 млн рублей

Филипп Киркоров установил мемориал стоимостью 10 млн рублей на Троекуровском кладбище. Мемориал включает прах членов его семьи.

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