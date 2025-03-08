Губернатор сообщил о поврежденном обломками БПЛА резервуаре НПЗ в Ленобласти

Обломки перехваченного силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника повредили один из резервуаров нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Киришском районе Ленинградской области, сообщил 8 марта губернатор Александр Дрозденко.
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