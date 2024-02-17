Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Зеленский позвонил своим партнерам. Партнеры ответили «Мы поддерживаем Украину». …»на безопасном расстоянии».В Белом доме обви...
  • Виктор Александров
    Хрущёв был предателем по глупости, никогда главой СССР не был. Его идеи о замене совнаркомов на совнархозы и разделе ...Еще чуднее совнар...
  • Vasily Golov
    Логистика  у границ Украины с Польшей,Словакией,Румынией,Венгрией.8 Станций являются частью логистики для НАТО и ВСУ....О логистическом з...

Путин: Байден выгоднее для России, чем Трамп (он более предсказуем и быстрее всё разрушит)

Путин: Байден выгоднее для России, чем Трамп (он более предсказуем и быстрее всё разрушит)

Путин о Такере Карлсоне ▪ Благодарны ему за посредничество, сегодня с Западом не удается вести прямой диалог ▪ Карлсон на удивление для западного журналиста оказался терпеливым ▪ Карлсон — опасный человек, я хотел, чтобы он задавал острые вопросы, чтобы так же остро отвечать, но он избрал другую тактику ▪ (об угрозе ареста Карлсона после интервью в Москве) Это было бы печально, но это его выбор, он знал, на что шел Путин – о том, что для России Байден лучше: [Для нас кто лучше: Байден или Трамп?] Байден.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх