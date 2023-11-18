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"Они хотят договариваться с Западом"

"Они хотят договариваться с Западом"

ФОТО: GAVRIIL GRIGOROV/KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "БУДУТ ВАЛИТЬ ВСЕХ": ПУТИН РАСКРЫЛ ГОСТАЙНУ НА ВСТРЕЧЕ С ОЛИГАРХАМИ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ "Партия страха и слива", как её принято называть в узких кругах, не понимает, что с Западом нельзя договориться, и делает всё, чтобы сохранить своё влияние и деньги.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Кому-то это сложно. Ну а мы в Госплане жили и никаким &quot;ударом&quot; для нас это не будет! А вот для олигархов...
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