"Они хотят договариваться с Западом"

ФОТО: GAVRIIL GRIGOROV/KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "БУДУТ ВАЛИТЬ ВСЕХ": ПУТИН РАСКРЫЛ ГОСТАЙНУ НА ВСТРЕЧЕ С ОЛИГАРХАМИ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ "Партия страха и слива", как её принято называть в узких кругах, не понимает, что с Западом нельзя договориться, и делает всё, чтобы сохранить своё влияние и деньги.