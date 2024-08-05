Европейские биржи отреагировали на распродажу акций в Азии

Берлин. Германия. На открытии торгов в Европе резко обвалились акции технологических корпораций США. Как пишет Коммерсантъ, в среднем падение на германской бирже Tradegate утром 5 августа составило 10–17%.
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