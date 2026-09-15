PageSix: Маколей Калкин вернется в новую часть "Один дома"

Маколей Калкин на премии «Эмми» почтил память Кэтрин О''Хары, сыгравшей его мать в «Один дома». Калкин и Disney обсуждают его возвращение в роль Кевина для новой части фильма, что может стать ключевым элементом привлечения зрителей.