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Спорт Уик-Энд

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«Крылья» вырвали ничью у «Локомотива» в Москве. Арендованный из «Зенита» путейцами Мостовой промолчал, отличился Комличенко

«Крылья» вырвали ничью у «Локомотива» в Москве. Арендованный из «Зенита» путейцами Мостовой промолчал, отличился Комличенко

«Локомотив» не удержал победу в домашнем матче с «Крыльями Советов» - 1:1 во встрече 9-го тура РПЛ. Железнодорожники сохраняют 13-е место в РПЛ, набрав 7 очков.

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