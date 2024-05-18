Актриса Фэй Данауэй рассказала о неутешительном диагнозе

Звезда «Бонни и Клайда» призналась, что у нее — биполярное расстройство Фото: Stefanie Rex/ dpa/ Global Look Press Актриса Фэй Данауэй решилась на откровенное признание в новом документельном фильме про нее саму.
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