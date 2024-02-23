Виолончелист Сергей Ролдугин выступил в «Астана Опера»

Известный российский музыкант, народный артист РФ, виолончелист Сергей Ролдугин в пятницу, 23 февраля, выступил с концертом в столице Казахстана, в Большом зале Государственного театра оперы и балета «Астана Опера».
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