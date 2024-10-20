В ВСУ заявили о повторении сценария освобождения Угледара ВС России в Селидово

ВС России отрезали все пути снабжения под Селидово, кроме одного небезопасного, теперь ситуация в зоне боевых действий на этом участке фронта напоминает сценарий освобождения российскими войсками Угледара.
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