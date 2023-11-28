Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

«Вашингтон» потерпел второе поражение кряду, уступив худшей команде лиги. В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Уизардс».
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