«Встаем под музыку»: ученые рассказали, какая музыка влияет на потенцию

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Новости дня за сегодня сообщают, что ученые все чаще обращают внимание на влияние музыки на различные аспекты человеческой жизни, включая здоровье и сексуальную функцию.
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