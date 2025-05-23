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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Брюйне готов перейти в «Наполи». Осталось договориться об условиях

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, покидающий «Манчестер Сити» полузащитник сообщил неаполитанцам о том, что вариант с игрой за них в принципе устраивает и его, и его семью.

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