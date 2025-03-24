Граждане могут начать скрывать факты мошенничества, чтобы не попасть в «черный список»

Признать человека «ограниченно дееспособным» можно через суд. Это непростая процедура. Однако, если пройдёт предложение депутата Госдумы Анатолия Аксакова, часть граждан безо всякого суда фактически испытают на себе все прелести «ограниченности».
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