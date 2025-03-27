Дни скорости на льду Байкала – 2025

Фестиваль 2025 года стал одним из самых сложных и непредсказуемых за всю историю проекта. Давние читатели «Мотора» знают, что каждую весну в проливе Малое море озера Байкал участники «Дней скорости» устанавливают рекорды скорости, как и то, что это не абстрактное развлечение, а официальная спортивная дисциплина.