Российская вакцина против гриппа прошла преквалификацию ВОЗ

Российская противогриппозная вакцина «Флю-М» успешно прошла преквалификацию ВОЗ. Препарат рекомендован для закупки агентствами ООН, в том числе ЮНИСЕФ, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
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