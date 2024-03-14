В России собрались полностью отказаться от бумажных кассовых чеков

В правительстве началось обсуждение предложения о полном отказе от бумажных кассовых чеков. Министерство природных ресурсов предложило рассмотреть эту идею и разработать план для перехода к использованию только электронных чеков, пишут «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии