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В России собрались полностью отказаться от бумажных кассовых чеков

В России собрались полностью отказаться от бумажных кассовых чеков

В правительстве началось обсуждение предложения о полном отказе от бумажных кассовых чеков. Министерство природных ресурсов предложило рассмотреть эту идею и разработать план для перехода к использованию только электронных чеков, пишут «Известия».

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