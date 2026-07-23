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5koleso.ru

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Кроссовер Lada Azimut разбили о столб: результаты краш-теста

Краш-тест проводился по стандартам ЕЭК ООН №135. Согласно методике испытаний, закрепленный на платформе автомобиль разгоняется до 32 км/ч и врезается под углом в неподвижную стальную балку круглого сечения.

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