Посол Мирошник предположил, что Макрон ищет в себе гены Наполеона

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник высказал предположение о том, что президент Франции Эммануэль Макрон ищет в себе гены императора Наполеона Бонапарта.
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