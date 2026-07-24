Маск: конфликт на Украине завершится только при уступках Запада в пользу России

Американский предприниматель Илон Маск в интервью британскому журналу The Economist заявил, что прекращение боевых действий на Украине невозможно без территориальных уступок со стороны Киева и его западных союзников в пользу России.
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