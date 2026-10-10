На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии

В Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».«На внутренней стороне МКАД (в районе съезда № 10) произошло ДТП с участием двух автомобилей.
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