Адвокат Лебедко перечислила правила раздела ипотечной квартиры при разводе

Развод сам по себе не прекращает ипотечные обязательства супругов. После расторжения брака им необходимо отдельно решить вопрос с квартирой и кредитом, причем договоренности между бывшими супругами не меняют их обязательств перед банком без согласия кредитной организации.
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