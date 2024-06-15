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Спаллетти о 2:1 с Албанией: «Я увидел много хорошего, но Италия могла несколько раз пойти вперед и создать проблемы и не делала этого»

«Я увидел много хорошего, но все это должно к чему-то нас вести, иначе в чем смысл? У нас несколько раз была возможность пойти вперед и создать сопернику большие проблемы, но мы этого не делали.

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