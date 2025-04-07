Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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США поставили России ультиматум: до 20 апреля согласиться на прекращение огня без предварительных условий

США поставили России ультиматум: до 20 апреля согласиться на прекращение огня без предварительных условий

БлокнотРУ России поставили ультиматум. Госсекретарь США Марк Рубио озвучил требование Соединенных Штатов: до конца апреля (желательно до 20 апреля) РФ должна принять решение о полном прекращении огня.

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Комментарии
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Николай Буглов
Потому что жалеем врага, хотим взять малыми жертвами.
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1 час.
Елена Иванчева
🤣
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1 час.
Владимир Буевич
Тут ведь есть и обратная сторона медали. Если Трамп начнет заваливать оружием Украину, даст ракеты способные бить по Москве и введет &quot;адские санкции&quot;, то что тогда нас остановит от применения тактического ядерного оружия по территории хотя бы Западной Украины? Что тогда они смогут сделать в ответ если и так все уже сделано? Начать с нами войну, после того как мы показали готовность наносить ядерные удары? А вот что будет с территорией на которой была Украина и что получат ее западные соседи после этого вопрос понятен. Вля справки. Именно угроза применения ядерного оружия Н. Хрущевым заставили вывести войская Англию и Францию из Египта после оккупации ими Суэцкого канала.
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40 мин.
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