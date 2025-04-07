США поставили России ультиматум: до 20 апреля согласиться на прекращение огня без предварительных условий

Владимир Буевич

Тут ведь есть и обратная сторона медали. Если Трамп начнет заваливать оружием Украину, даст ракеты способные бить по Москве и введет "адские санкции", то что тогда нас остановит от применения тактического ядерного оружия по территории хотя бы Западной Украины? Что тогда они смогут сделать в ответ если и так все уже сделано? Начать с нами войну, после того как мы показали готовность наносить ядерные удары? А вот что будет с территорией на которой была Украина и что получат ее западные соседи после этого вопрос понятен. Вля справки. Именно угроза применения ядерного оружия Н. Хрущевым заставили вывести войская Англию и Францию из Египта после оккупации ими Суэцкого канала.