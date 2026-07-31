Удар по американскому «теневому флоту». Третий фронт открыт

Война на Ближнем Востоке вышла за пределы привычных зон противостояния. После удара беспилотников по двум судам в египетском порту Дамиетта в конфликт оказался втянут Египет – крупнейшая арабская страна, контролирующая Суэцкий канал.
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