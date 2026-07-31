Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Удар по американскому «теневому флоту». Третий фронт открыт

Удар по американскому «теневому флоту». Третий фронт открыт

Война на Ближнем Востоке вышла за пределы привычных зон противостояния. После удара беспилотников по двум судам в египетском порту Дамиетта в конфликт оказался втянут Египет – крупнейшая арабская страна, контролирующая Суэцкий канал.

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