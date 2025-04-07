Анна Седокова в корсетном платье потрясла фанатов после трагедии с мужем

Анна Седокова ошеломила поклонников дерзким образом после трагической утраты. Поп-дива Анна Седокова, пережившая тяжелую утрату после смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, триумфально вернулась на сцену, продемонстрировав не только вокальное мастерство, но и потрясающую фигуру.