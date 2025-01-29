Граждане судятся с фондом капремонта, добиваясь проведения работ

Жильцы дома по улице Анохина требуют исполнения региональной программы В конце января 2025 года в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение иска петрозаводчанки Дарьи Каликиной, председателя совета дома по улице Анохина, 8 к Фонду капитального ремонта Карелии.