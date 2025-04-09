В аэропорту Нового Уренгоя открылась самостоятельная регистрация багажа

В аэропорту Нового Уренгоя начала работать новая система регистрации багажа BAGS ID. Самостоятельно зарегистрировать свои чемоданы могут пассажиры, прошедшие онлайн-регистрацию, сообщил telegram-канал новоуренгойской авиагавани.
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