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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Аленичев: «Сборной России нужно продолжать играть. Ситуация рано или поздно выправится, и мы снова будем играть с сильнейшими»

Дмитрий Аленичев: «Сборной России нужно продолжать играть. Ситуация рано или поздно выправится, и мы снова будем играть с сильнейшими»

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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