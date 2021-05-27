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Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной"

Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной"

Анджей Дуда считает, что действия Москвы приводят к разрушению государств и ситуации войны&nbsp;.

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игорь поляков
ШАКАЛЫ
Александр Пятнистый
Еще У. Черчилль назвал в 40-е польшу Гиеной Европы. вот по-шакальи нападать на слабого и мертвечиной питаться-0 это они мастера.
Ваша Светлость
Мы же называем ляхов пидарами и что? Да пусть эти гниды говорят, что хотят. Собака лает , караван идёт...

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