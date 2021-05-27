Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной"

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского краяПолитикаПрезидент Польши назвал Россию "ненормальной страной"Анджей Дуда считает, что действия Москвы приводят к разрушению государств и ситуации войны .Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьигорь поляковШАКАЛЫАлександр ПятнистыйЕще У. Черчилль назвал в 40-е польшу Гиеной Европы. вот по-шакальи нападать на слабого и мертвечиной питаться-0 это они мастера.Ваша СветлостьМы же называем ляхов пидарами и что? Да пусть эти гниды говорят, что хотят. Собака лает , караван идёт...Комментировать
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