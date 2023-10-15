Пьяный водитель каршеринга протаранил несколько машин в Сочи

В Сочи пьяный водитель каршеринга устроил массовое ДТП. Он протаранил несколько машин, припаркованных в центре города, а когда на шум сбежались владельцы поврежденных автомобилей, сделал вид, что не имеет к этому никакого отношения.
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