Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Да, Байден его уже забылCBS: Кирби назвал...
  • Людмила Патренина
    Эти люди пусть новую работу ищут. Так бывает. Так делают все, когда на текущей работе не платят - ищут новую.Лолита заявила, ч...
  • Zoia Goldshtab
    Эвропа самое место для таких смазливеньких.......Актер Данила Козл...

«Царьград»: фестиваль «Песня года» лишился певца Игоря Корнелюка

«Царьград»: фестиваль «Песня года» лишился певца Игоря Корнелюка

Музыкальный фестиваль «Песня года» оказался в центре скандальных событий, таких как неожиданный бойкот SHAMAN, «голая» вечеринка Ивлеевой, которая лишила звезд выступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В С
Достали до изжоги все эти агутины, милявские, попкорновы, галкины-пугалкины, куйки и пр. х..ки !
Ответить
15 час.
Natalia Ivanova
Пока агутины русофобы заполоняют все эфиры, какой может быть фестиваль? И вообще смешно - безголосый агутин тявкает на ШАМАНА.
Ответить
9 час.
Надежда Белугина
Все песни Агутина в одном ритме и почти на одну мелодию. Одну какую-то песню выделила во время пения и то забыла, о чём.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх