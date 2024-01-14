Музыкальный фестиваль «Песня года» оказался в центре скандальных событий, таких как неожиданный бойкот SHAMAN, «голая» вечеринка Ивлеевой, которая лишила звезд выступления.
«Царьград»: фестиваль «Песня года» лишился певца Игоря Корнелюка
Комментарии
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В С
Достали до изжоги все эти агутины, милявские, попкорновы, галкины-пугалкины, куйки и пр. х..ки !
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15 час.
Natalia Ivanova
Пока агутины русофобы заполоняют все эфиры, какой может быть фестиваль? И вообще смешно - безголосый агутин тявкает на ШАМАНА.
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9 час.
Надежда Белугина
Все песни Агутина в одном ритме и почти на одну мелодию. Одну какую-то песню выделила во время пения и то забыла, о чём.
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7 час.
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