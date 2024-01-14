«Царьград»: фестиваль «Песня года» лишился певца Игоря Корнелюка

В С Достали до изжоги все эти агутины, милявские, попкорновы, галкины-пугалкины, куйки и пр. х..ки !

Natalia Ivanova Пока агутины русофобы заполоняют все эфиры, какой может быть фестиваль? И вообще смешно - безголосый агутин тявкает на ШАМАНА.