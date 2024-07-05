Чернокожие наемники, которые воюют в зоне СВО на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), стреляли по окнам мирных жителей в подконтрольном Киеву Торецке (до 2016 года — Дзержинск) в Донецкой народной республике (ДНР).
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