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«Вместо амфибий, пришлем вам бомбардировщики»: ответ России на просьбу Греции помочь в тушении пожара, сильно удивил её

Мы уже писали о том, что Греция сегодня находится в крайне незавидном положении. Аномальная жара, от которой сегодня страдает большинство европейских стран добралась и до Греции, и в совокупности с отсутствием осадков привела к массовым пожарам.

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