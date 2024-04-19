События последних нескольких лет сильно испортили отношения России с приграничными государствами. Европейские страны продолжают разгонять русофобию, откровенно ущемляя права и интересы граждан России.
Жители Финляндии удивились падению симпатий со стороны россиян
Комментарии
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Eduard
Из-за бандитов у власти люди не могут к родственникам попасть! Украина вообще как и Африка,эЕвропу не касается.Властт Финляндии чушт говорит,потому что люди хавают и мрлчал.Придумали,что беженцев много с Востока,а при этом тысячи украинцев без виз день и ночь пропускают,тут оказывается граница словно прозрачная.Всё на вранье основано в Европе!
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13 час.
Eduard
Российские СМИ причем? У нас о Финляндии плохого не писали,пока власти финляндии не стали нас оскорблять,на границе деньни частную собственность отнимать!
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13 час.
Алекс Сэм
Может быть пора уже забрать финляндскую губернию домой?
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10 час.
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