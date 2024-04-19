Жители Финляндии удивились падению симпатий со стороны россиян

Eduard

Из-за бандитов у власти люди не могут к родственникам попасть! Украина вообще как и Африка,эЕвропу не касается.Властт Финляндии чушт говорит,потому что люди хавают и мрлчал.Придумали,что беженцев много с Востока,а при этом тысячи украинцев без виз день и ночь пропускают,тут оказывается граница словно прозрачная.Всё на вранье основано в Европе!