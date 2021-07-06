Дави его! Скрытый сигнал Путина НАТО

ЗанозаПолитикаДави его! Скрытый сигнал Путина НАТО Япония сильно забеспокоилась после геостратегического по характеру и взрывного по сути заявления президента Путина.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванВоли нет!а уж рыбки,тем более...ЧелябинскНовокущевкаВладимир Владимирович! Вам 100 с плюсом и с огромным уважением. Так держать! Эх, была бы помоложе и ЧМОК бы послала.......АГАлександр ГрелевОтступать бесконечно нельзя!Нашим либералам понять давно нужно было!ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВА давайте отдадим японию со всеми ея островами корейцам , а те в свою очередь выдавят оттуда американцев и будет там тихо тихо , как в песне поётся ... на у сёй зямлиКомментировать
Свежие комментарии