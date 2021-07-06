Заноза

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Дави его! Скрытый сигнал Путина НАТО

Дави его! Скрытый сигнал Путина НАТО

Япония сильно забеспокоилась после геостратегического по характеру и взрывного по сути заявления президента Путина.

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Иван
Воли нет!а уж рыбки,тем более...
ЧелябинскНовокущевка
Владимир Владимирович! Вам 100 с плюсом и с огромным уважением. Так держать! Эх, была бы помоложе и ЧМОК бы послала.......
Александр Грелев
Отступать бесконечно нельзя!Нашим либералам понять давно нужно было!
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А давайте отдадим японию со всеми ея островами корейцам , а те в свою очередь выдавят оттуда американцев и будет там тихо тихо , как в песне поётся ... на у сёй зямли

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