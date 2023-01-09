В Кремле заверили, что денонсация Конвенции Совета Европы не скажется на борьбе с коррупцией в РФ

Денонсация Москвой Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию никак не отразится на международном сотрудничестве по этой проблеме с дружественными РФ странами, а также не ослабит борьбу со взятничеством внутри самой России.
Денонсация Москвой Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию никак не отразится на международном сотрудничестве по этой проблеме с дружественными РФ странами, а также не ослабит борьбу со взятничеством внутри самой России.
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