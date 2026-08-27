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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На матч «Локомотив» – «Динамо» назначен судья Абросимов, на игру «Краснодара» и «Ростова» – Новиков

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура Альфа-Банк РПЛ . 28 августа (пятница) « Акрон » – ЦСКА : судья – Павел Шадыханов   Помощники судьи – Денис Березнов, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

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