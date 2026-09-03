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ТАСС

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Николаев: в Якутии есть интерес компаний к созданию ЦОД в регионе

Николаев: в Якутии есть интерес компаний к созданию ЦОД в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил о заинтересованности компаний в создании центров обработки данных (ЦОД) на территории региона.

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