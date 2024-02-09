Politico: политика сдерживания может стать основой мира на Украине

Как отметил в статье для Politico младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян, стратегия сдерживания без излишнего провоцирования России и давления на нее со стороны Евросоюза может стать основой мира на Украине.