Politico: политика сдерживания может стать основой мира на Украине

Как отметил в статье для Politico младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян, стратегия сдерживания без излишнего провоцирования России и давления на нее со стороны Евросоюза может стать основой мира на Украине.
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