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Регионы России

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«Аэрофлот» начнет эксплуатацию первых самолетов МС-21 на внутренних коротких маршрутах в 2027 году

«Аэрофлот» начнет эксплуатацию первых самолетов МС-21 на внутренних коротких маршрутах в 2027 году

Согласно информации, в 2027 году «Аэрофлот» получит первые восемь лайнеров МС-21, а в 2028 году — еще десять.

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