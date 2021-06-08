Зачем России лёгкая версия Су-57? / Русский, стань Христом! | Душенов. Ответы на вопросы

Зачем России лёгкая версия Су-57? Правда ли, что часть ядерного потенциала УССР в конце 80-х — начале 90-х годов попала в Израиль? Почему некогда знаковые фигуры русского национального движения, такие как Николай Бондарик и Игорь Артёмов, живут сейчас за пределами России? Правда ли, что для того, чтобы иметь хорошее духовное образование, необязательно учиться в духовной семинарии? Правда ли, что в России появится лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения на базе Су-57? Русский, стань Христом! За что попадают в Рай? Каков смысл Таинства Крещения? С чего начать путь к Богу?.