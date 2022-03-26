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«Реал» хочет отдать Азара в аренду с выплатой части зарплаты. Диас, скорее всего, откажется уходить

«Реал» хочет расстаться со многими футболистами летом. Как пишет As, мадридский клуб готовится к крупным трансферам на вход, поэтому сейчас ищет способы облегчения зарплатной ведомости.

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