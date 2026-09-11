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Эксперты сказали, что сделает ЦБ 11 сентября

Эксперты сказали, что сделает ЦБ 11 сентября

Большинство участников свежего консенсус-прогноза Cbonds ожидают, что Банк России 11 сентября сохранит ключевую ставку на уровне 14%.

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