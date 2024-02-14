Все в Электроугли, или как к Радию Хабирову зашла Нели от Костина

Следы в этой истории привели к близкой к Андрею Костину сотруднице дивизиона ВТБ Нели Кочетковой и её бывшему бизнес-партнеру, главе управы Люблино Алексею Бирюкову - брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, а также одиозному олигарху Михаилу Фридману со-товарищи.