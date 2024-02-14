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Свежие комментарии

  • Серж Серов
    А хули там комментировать,ищут подходящую формулировку о трагедии и потом Песков выдаст с невозмутимой рожей...В Кремле отказали...
  • Надежда Никитина
    ВЕРНО.Глава ЦИК прокомм...
  • Надежда Никитина
    Обсуждать нечего пока не будет официальных заявлений.В Кремле отказали...

Все в Электроугли, или как к Радию Хабирову зашла Нели от Костина

Все в Электроугли, или как к Радию Хабирову зашла Нели от Костина

Следы в этой истории привели к близкой к Андрею Костину сотруднице дивизиона ВТБ Нели Кочетковой и её бывшему бизнес-партнеру, главе управы Люблино Алексею Бирюкову - брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, а также одиозному олигарху Михаилу Фридману со-товарищи.

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