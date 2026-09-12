SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

«Барса» не пропустит, «Сосьедад» и «Атлетико» обменяются голами, а «Бетис» не проиграет. Экспресс на Ла Лигу

«Барса» не пропустит, «Сосьедад» и «Атлетико» обменяются голами, а «Бетис» не проиграет. Экспресс на Ла Лигу

Ставим с коэффициентом 5.76.Пятый тур Ла Лиги обещает сразу несколько матчей с интригой. «Барселона», сметающая всех на своем пути, сыграет с «Леванте», уставший от выездов «Атлетико» попытается взять три очка в Сан-Себастьяне, а забуксовавший «Вильярреал» встретится с «Бетисом».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым