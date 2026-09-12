«Барса» не пропустит, «Сосьедад» и «Атлетико» обменяются голами, а «Бетис» не проиграет. Экспресс на Ла Лигу

Ставим с коэффициентом 5.76.Пятый тур Ла Лиги обещает сразу несколько матчей с интригой. «Барселона», сметающая всех на своем пути, сыграет с «Леванте», уставший от выездов «Атлетико» попытается взять три очка в Сан-Себастьяне, а забуксовавший «Вильярреал» встретится с «Бетисом».
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