В Совете Федерации принят закон требующий с 1 января 2025 года предоставлять личные данные администратора ТГ-канала Роскомндазору.
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В Совете Федерации принят закон требующий с 1 января 2025 года предоставлять личные данные администратора ТГ-канала Роскомндазору.
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