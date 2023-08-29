Володин заявил, что депутаты Госдумы выступят за ужесточение наказания для электросамокатчиков

ОО

Олег Орехов

не нужно ничего регулировать .запретить этот вид транспорта вообще ...иначе это превратится в хаос на дорогах.пусть пешком ходят .это полезно для здоровья .Это опасно для всех.для самокатчика ,для прохожих для автомобилей.Особенно ужасают курьеры на велобайках огромными грузами...или оставить как развлечение для езды в специальных местах.они же несутся на бешеной скорости по торотуарам,они не едут по автодороге себя берегут...а на пешеходов плевать...