Политик обратил внимание на рост числа аварий, в которых страдают как водители самокатов, так и пешеходы, в том числе детиПредседатель Госдумы Вячеслав Володин в новом посте в своем Telegram-канале обратил внимание на рост числа аварий с участием электросамокатчиков.
Володин заявил, что депутаты Госдумы выступят за ужесточение наказания для электросамокатчиков
Комментарии
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ОО
Олег Орехов
не нужно ничего регулировать .запретить этот вид транспорта вообще ...иначе это превратится в хаос на дорогах.пусть пешком ходят .это полезно для здоровья .Это опасно для всех.для самокатчика ,для прохожих для автомобилей.Особенно ужасают курьеры на велобайках огромными грузами...или оставить как развлечение для езды в специальных местах.они же несутся на бешеной скорости по торотуарам,они не едут по автодороге себя берегут...а на пешеходов плевать...
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7 час.
СГ
Светлана Грушкина
Зачем регулировать ПДД, надо запретить самокаты. Сначала сделайте отдельные дороги для самокатов, а потом регулируйте. Пешеходнаяя часть называется пешеходной потому что предназначена для пешеходов, а не для самокатсиков и велосипедистов.
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4 час.
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