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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Поздравляем наших спортсменов

Поздравляем наших спортсменов

21 декабря 2024 года учащиеся нашей специальной школы по руководством учителя физической культура Петрица Владимиром Ярославовичем одержали сокрушительную победу со счетом 10:4 в товарищеском матче по минифутболу с учащимися средней общеобразовательной школы г Бобруйска №17.

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