Поздравляем наших спортсменов

21 декабря 2024 года учащиеся нашей специальной школы по руководством учителя физической культура Петрица Владимиром Ярославовичем одержали сокрушительную победу со счетом 10:4 в товарищеском матче по минифутболу с учащимися средней общеобразовательной школы г Бобруйска №17.