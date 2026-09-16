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По инициативе ЛДПР расширят выплаты для беременных студенток

По инициативе ЛДПР расширят выплаты для беременных студенток

Теперь единовременную финансовую поддержку при рождении ребёнка смогут получать студентки всех форм обучения, а не только очного отделения.

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